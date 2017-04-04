Kesinti 7 yıl önce yapılmıştı...

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 7 yıl önce emekli maaşlarından yapılan kesintilerin Haziran ayından itibaren ödeneceğini söyledi.

Denktaş, ödemelerin Haziran-Eylül ayları arasında tamamlanacağını kaydetti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 7 yıl önce emekli maaşlarından yapılan kesintilerin ödemesi için bir ödeme planı hazırladıklarını belirtti.

Denktaş buna göre, bin TL altında alacak emeklilere ödemenin Haziran ayı maaşlarına, bin ile 3 bin TL arası alacak emeklilere ödemenin Temmuz ayı maaşlarına, 3 bin ve üzeri alacak emeklilere ise ödemenin yüzde 20’sinin Ağustos, gerisinin de Eylül ayında yapılacağını kaydetti.

Denktaş, böylece bu 7 yıllık sorunun ortadan kalkacağını kaydetti.