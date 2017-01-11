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Kestanenin muhteşem faydaları

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Kestanenin muhteşem faydaları
Kışın en sevdiğimiz lezzeti kestane, sağlığa olan faydaları ile de göz bebeği ama dikkatli tüketmek şartıyla...

Kış aylarının habercisi, sokaklarda yürürken kokusuyla cezbeden kestaneyi hemen hepimiz çok seviyoruz. Ancak kış sofralarının bu cezbedici lezzetine kanarak ölçüyü aşmamak, kararında tüketmek çok önemli. Zira yüksek karbonhidrat içeren kestanenin üç tanesi bir dilim ekmeğe eşit! Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, E ve C vitamini gibi birçok besin ögesi bulunduran kestanenin mutlaka kontrollü tüketilmesi gerektiğini belirterek “Kestane vitamin, mineral ve posa kaynağı sağlık deposu bir yiyecek ama yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerekiyor. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane tüketirken porsiyon konusunda çok dikkatli olmalı. 3 kestane 1 dilim ekmek yerine geçiyor” diyor. Kestanenin mangalda yapılması durumunda dikkat edilmesi, ateşe yakın pişirilmesiyle kanserojen etki göstereceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bu kış lezzetinin faydalarını anlattı, üç de tarif verdi…

KESTANENİN FAYDALARI

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Tok tutuyor

Kestanenin 100 gramı yaklaşık 160-180 kalori civarında ve yaklaşık 40 gram karbonhidrat içeriyor. Yüksek karbonhidrat içeriği ve barındırdığı yüksek lif ile tok tutucu özelliğe sahip. Fakat 3 kestane 1 dilim ekmek yerine geçtiği için porsiyon kontrolü yapılmadığında kilo almaya neden olabileceğini unutmayın. Bireysel özellikleriniz ve beslenme düzeninize göre değişmekle birlikte 3-6 adet kestaneyi ara öğün alternatifi olarak değerlendirebilirsiniz. Kestanenin yanında süt veya sütlü kahve içerek; tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Ancak kestanenin miktarını kaçırdıysanız gün içerisinde tükettiğiniz ekmek, pilav, makarna gibi yiyeceklerin miktarını uygun ölçüde azaltarak denge kurun.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği olan vitamin A, antikor oluşumuna yardımcı olan vitamin C, antioksidan olarak görev yapan vitamin E ve bağışıklığı güçlendiren vitaminler. Kestane bu vitaminlerin hepsinden belirli miktarlarda içeriyor. Ara öğünlere yayılarak tüketilecek günde 3-6 tane küçük boy kestane, içerdiği C vitamini ile bağışıklığın güçlendirilmesine katkı sağlıyor; gribe karşı koruyor, hücrelerin yaşlanmasına karşı da savaşıyor.

Tarif 1 / Kestane topları

1 avuç çiğ badem
100 gr. haşlanmış kestane
1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı
1 tatlı kaşığı kakao

Malzemelerin tümünü gerekirse su da ekleyerek blenderize edin. Yuvarlayarak minik toplar yapın ve yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin. Kestane topları hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir seçenek hem de sizin için iyi bir ara öğün alternatifi olacaktır.

Tarif 2 / Fırında kestane

Kestaneleri yıkayın; artı şeklinde çizin ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 20-25 dk pişirin. Kabuklarının kolay çıkması için kestaneleri yıkayıp çizdikten sonra yaklaşık bir saat ılık suda bekletip sonra fırına koyabilirsiniz.

Tarif 3 / Kış salatası

½ kilo brokoli
½ kilo kestane
Soğan
Közlenmiş kırmızıbiber

Kestanelerin üzerine çizik atın ve tavada orta ateşte az su ile pişirin. Brokolileri haşlayın. Brokoli, kestane, soğan ve kırmızıbiberi karıştırın. İsterseniz üzerine yoğurt ve sarımsaklı sos hazırlayabilirsiniz. Kestanenin karbonhidrattan zengin olduğunu unutmayın ve bu salata ile birlikte ekmek ve benzeri yiyecekler tüketmeyin.

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