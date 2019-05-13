Keti Kliridis’ten Kızılyürek’e destek

Politis ve diğer gazeteler, eski Rum Yönetimi Başkanlarından Glafkos Kliridis’in kızı Keti Kliridis’in, DİSİ partisi ile AKEL’in AP milletvekili adayı Niyazi Kızılyürek arasında son günlere süregelen tartışmalar konusunda DİSİ’den farklı bir tutum sergilediğini yazdılar.

Habere göre Kliridis dün yaptığı yazılı açıklamada, Kızılyürek’in vatanseverliğinden kuşku duyulamayacağını ve eğer bağımsız aday olsaydı Kızılyürek’e oy vereceğini belirtti.

Kızılyürek’in seçilmesinin tüm Kıbrıslıların yararına olacağına inandığını ifade eden Kliridis, DİSİ Başkanlığının açıklamalarıyla hemfikir