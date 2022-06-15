Ketojenik diyet yaşam süresini mi uzatıyor?

Yeni bir çalışma, son yıllarda popüler hale gelen yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı ketojenik bir diyetin kişinin ömrünü uzatabileceğini ortaya koyuyor.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, genellikle keto olarak adlandırılan ketojenik diyetin, kas ve kök hücrelerin stresten kurtulmasına ve kişinin daha uzun yaşamasına yardımcı olabileceğini buldu.

Ketojenik diyet son derece düşük karbonhidratlıdır, ancak yağ oranı çok yüksektir. Bu da, vücudu yağ yakmada verimli hale getirmek ve yağı enerjiye dönüştürmek için eğitir. Bu diyeti uygulayanlar, kısa sürede aşırı miktarda kilo vermeleri ile bilinir.

Bazı topluluklarda da diyetin popülerleşmesi, kısa vadeli faydalarına rağmen besin eksikliklerine ve diğer uzun vadeli sorunlara neden olabileceğine dair bazı uyarılarla birlikte tartışmalara yol açtı.

Daily Mail’in haberine göre, bulgularını geçen hafta Cell Metabolism’de yayınlayan araştırmacılar, ketojenik diyetin bir kişinin hücrelerine oruç tutmanın sağladığı olumlu etkilerin çoğunu sağladığını buldu.

UZMAN KONTROLÜNDE TAKİP EDİLMELİ



Fareler üzerinde yapılan bir testte, araştırmacılar bir ila 2,5 gün oruç tutanların daha esnek kas hücrelerine sahip olduğunu buldular.

Hasar gördüklerinde onarılmaları daha uzun sürse de, oruç tutan farelerdeki hücrelerin hasar alma olasılığı çok daha düşüktü.

Stanford’da nöroloji profesörü olan Dr. Thomas Rando, “Oruç tutmanın, yoksunluk sırasında hayatta kalmaları ve besinler yeniden mevcut olduğunda kasları onarmaya hazır olmaları için kas kök hücrelerinde esnekliği etkilediğini bulduk” dedi.

Yine de uzun süreli oruç tutmak sürdürülebilir değildir ve bir kişinin günlük olarak yapması çok rahatsız edici olabilir.

Çok daha gerçekçi olan bir ketojenik diyet, ketonun test edildiği fare hücrelerinde oruç tutmakla aynı etkiye sahip görünüyordu.

Keton kaynaklı hücreler daha esnekti, besinlerden yoksun bırakıldığında, zararlı kimyasallara veya radyasyona maruz kaldığında daha uzun süre hayatta kaldı.

Keto diyetleri, kalori kısıtlayıcı bir diyete gitmeden kilo vermenin ve yağları kesmenin yolları olarak müjdelendi. Ayrıca, iyi yönetilmediği takdirde bir kişiyi birçok besinden yoksun bırakır ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde çeşitli kemik ve organ sorunlarına yol açabilir. Hatta kronik hastalıkların gelişmesine yol açabilir.

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.