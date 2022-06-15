  • BIST 2.531,11
  • Altın 1009.422
  • Dolar 17.2591
  • Euro 17.9355
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADSÖ, maymun çiçeği virüsü ile ilgili acil toplanıyor

Ketojenik diyet yaşam süresini mi uzatıyor?

» »
Yeni bir çalışma, son yıllarda popüler hale gelen yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı ketojenik bir diyetin kişinin ömrünü uzatabileceğini ortaya koyuyor.
Ketojenik diyet yaşam süresini mi uzatıyor?

ABD’deki Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, genellikle keto olarak adlandırılan ketojenik diyetin, kas ve kök hücrelerin stresten kurtulmasına ve kişinin daha uzun yaşamasına yardımcı olabileceğini buldu.

Ketojenik diyet son derece düşük karbonhidratlıdır, ancak yağ oranı çok yüksektir. Bu da, vücudu yağ yakmada verimli hale getirmek ve yağı enerjiye dönüştürmek için eğitir. Bu diyeti uygulayanlar, kısa sürede aşırı miktarda kilo vermeleri ile bilinir.

Bazı topluluklarda da diyetin popülerleşmesi, kısa vadeli faydalarına rağmen besin eksikliklerine ve diğer uzun vadeli sorunlara neden olabileceğine dair bazı uyarılarla birlikte tartışmalara yol açtı.

Daily Mail’in haberine göre, bulgularını geçen hafta Cell Metabolism’de yayınlayan araştırmacılar, ketojenik diyetin bir kişinin hücrelerine oruç tutmanın sağladığı olumlu etkilerin çoğunu sağladığını buldu.

UZMAN KONTROLÜNDE TAKİP EDİLMELİ
 

Fareler üzerinde yapılan bir testte, araştırmacılar bir ila 2,5 gün oruç tutanların daha esnek kas hücrelerine sahip olduğunu buldular.

Hasar gördüklerinde onarılmaları daha uzun sürse de, oruç tutan farelerdeki hücrelerin hasar alma olasılığı çok daha düşüktü.

Stanford’da nöroloji profesörü olan Dr. Thomas Rando, “Oruç tutmanın, yoksunluk sırasında hayatta kalmaları ve besinler yeniden mevcut olduğunda kasları onarmaya hazır olmaları için kas kök hücrelerinde esnekliği etkilediğini bulduk” dedi.

Yine de uzun süreli oruç tutmak sürdürülebilir değildir ve bir kişinin günlük olarak yapması çok rahatsız edici olabilir.

Çok daha gerçekçi olan bir ketojenik diyet, ketonun test edildiği fare hücrelerinde oruç tutmakla aynı etkiye sahip görünüyordu.

Keton kaynaklı hücreler daha esnekti, besinlerden yoksun bırakıldığında, zararlı kimyasallara veya radyasyona maruz kaldığında daha uzun süre hayatta kaldı.

Keto diyetleri, kalori kısıtlayıcı bir diyete gitmeden kilo vermenin ve yağları kesmenin yolları olarak müjdelendi. Ayrıca, iyi yönetilmediği takdirde bir kişiyi birçok besinden yoksun bırakır ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde çeşitli kemik ve organ sorunlarına yol açabilir. Hatta kronik hastalıkların gelişmesine yol açabilir.

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırışıklıkları yok etmenin formülü14 Haziran 2022 Salı 14:51
  • AB, 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor14 Haziran 2022 Salı 12:22
  • Sıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!14 Haziran 2022 Salı 10:56
  • Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi öldürür mü? Nelere dikkat edilmeli?14 Haziran 2022 Salı 10:50
  • Kadınların vücut ısısının daha yüksek olduğu tespit edildi13 Haziran 2022 Pazartesi 23:51
  • Maymun çiçeği salgınında korkutan uyarı: Semptomları değişiyor13 Haziran 2022 Pazartesi 21:38
  • Bilimsel araştırma: Rutin göz muayenesi, kalp krizi riskini hesaplayabilir13 Haziran 2022 Pazartesi 20:35
  • ‘Pandemi bitmedi, gündemden düşürüldü! Aşılarınızı mutlaka tamamlayın’13 Haziran 2022 Pazartesi 18:46
  • Erkeklerde 4 kat daha fazla görülüyor13 Haziran 2022 Pazartesi 11:38
  • Pozitif Düşünme Yöntemleri!13 Haziran 2022 Pazartesi 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti