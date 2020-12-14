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"KETUM" Sergisi ARUCAD Art Space'te Açılıyor

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Turan Aksoy, KETUM adlı yeni sergisinde, kendine saklamayı ve bunun sonucu olarak pek de konuşkan olmayan bir görselliği, kişisel tutumunun sonucu olarak, önümüze koyuyor.
"KETUM" Sergisi ARUCAD Art Space'te Açılıyor

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar’ın açılışını yapacağı, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Turan Aksoy’un “KETUM” isimli sergisi, 16 Aralık Çarşamba günü, 18.00’da, ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluşuyor.   

Turan Aksoy, KETUM adlı yeni sergisinde, kendine saklamayı ve bunun sonucu olarak pek de konuşkan olmayan bir görselliği, kişisel tutumunun sonucu olarak, önümüze koyuyor.

Sanatçının çalışmalarında soyut birer düzenleme gibi ortaya çıkan ev, şehir görüntülerinin bir yere/yerle bağlantılı olmayan, anonimleştirilmiş görüntüler olduğu söylenebilir. Bunun kaynağı mekânın izlenen, gözlemlenen temsili bir yer değil de ışığın da yardımı ile içerisinde dolaşılan, hayal edilen, düşünülebilen bir yer olarak sunulmasıdır.

Bir biçim olarak ortaya konulmuş, bir anlamı, açıklaması olduğunu hissettiğimiz ama kendisini ele vermeyen bu çalışmaların sağladığı bir gerilimden söz edilebilmenim mümkün olduğu KETUM sergisinde; sessizlik, durağanlık ve dinginlik sanatçının çalışmalarının ortak bir niteliği olarak ortaya çıkıyor.

Sergi, 21 Ocak 2020 tarihine kadar, ARUCAD’ın Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan etkinlik mekânı Art Space’te izlenebilir.      

 

TURAN AKSOY KİMDİR?          

 

1964’de doğan Prof. Dr. Turan Aksoy lisansını Gazi Üniversitesi (1986), yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi (1989), doktorasını ise University of Central England’da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) öğretim üyeliği yapan sanatçı Almanya-Stuttgart Sanat Akademisi’nde de misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Uzun yıllar çeşitli üniversitelerde idari ve akademik görevlerde yer alan Prof. Dr. Turan Aksoy, ARUCAD’ın Rektörlüğü’nü yapmıştır. Seçilmiş son Dönem Kişisel Sergileri: 2010 Işıltılı Şey, Pi Sanat Galerisi, İstanbul.  2011 Toz ve Telaş, Pi Sanat Galerisi, İstanbul. 2013 Bir Portre; Huzursuz, Pi Sanat Galerisi, İstanbul. 2015 Bir Portre; Huzursuz, Pi Sanat Galerisi, İstanbul. 2015 Yönetilebilir Cennet, Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul. “Hayali” 2017 Art Rooms Sanat Galerisi, Girne. “Sandığın Gibi Değil” 2018 O Sanat Odeabank, İstanbul. “Simetrik Olmayan” 2019 Pi Sanat Galerisi, İstanbul.

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