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Kevin Grosskreutz Almanya’da dayak yedi!

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Kevin Grosskreutz Almanya’da dayak yedi!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak belge krizi nedeniyle sadece iki kez hazırlık maçında oynatabildiği Grosskreutz'un başı Almanya'da belaya girdi.

Geçtiğimiz sezon transferin son günü Galatasaray’a gelen ancak belgelerin resmi bitiş saatinden sonra gönderilmesi sebebiyle sarı-kırmızılılar’ın sadece iki hazırlık maçında oynatabildiği ve devre arasında da Stuttgart’a yolladığı Kevin Grosskreutz, Stuttgart şehrinde bir gece kulübünde kavgaya karıştı ve geceyi hastanede geçirdi.

Alman Sport 1’in haberine göre, Grosskreutz’un kulübü Stuttgart ve Alman Futbol Federasyonu’nun konudan haberdar olduğu ve soruşturma başlattığı belirtildi.

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