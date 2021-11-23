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Kevin Spacey, ‘House Of Cards’ın Yapımcısına 31 Milyon Dolar Ödeyecek

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ABD’li oyuncu Kevin Spacey, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Netflix yapımı ‘House of Cards’ın yapımcısına 31 milyon dolar (380,97 milyon lira) ödeyecek.
Kevin Spacey, ‘House Of Cards’ın Yapımcısına 31 Milyon Dolar Ödeyecek

2017’den beri cinsel tacizle suçlanan ve suçlamaları reddeden 62 yaşındaki aktörün tazminat ödemesinin geçen yıl kararlaştırıldığı, ancak yapımcı şirket MRC’nin dün, parayı tahsil etmek amacıyla mahkemeye başvurması üzerine kamuoyuyla paylaşıldığı açıklandı. Tazminatın, ‘ünlü oyuncu hakkındaki iddiaların MRC’yle yaptığı anlaşmanın kurallarını ihlal anlamına geldiği için’ ödeneceği belirtildi.

Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında dava açılmasından sonra ‘#MeToo’ (Ben de) hareketinin başladığı dönemde aynı suçlama yöneltilen Hollywood yıldızlarından biri. Spacey’yle ilgili ilk suçlama Ekim 2017’de oyuncu Anthony Rapp’ten gelmişti. Rapp, Spacey’nin 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Yazılı açıklama yayınlayan Spacey, yaşananları hatırlamadığını öne sürmüş, ancak ‘sarhoşken uygunsuz bir davranışta bulunduysa Bay Rapp’e özür borçlu olduğunu’ ifade etmişti. Suçlamların devamı gelmişti.

İddialar gündeme gelince Spacey, MRC ve Netflix tarafından House of Cards kadrosundan çıkarılmıştı.

Bir sonraki sezonun çalışmalarına başlayan MRC, milyolarca dolar kaybettiğini, ayrıca ‘cinsel taciz konusundaki ödün vermedikleri’ ilkelerine aykırı davrandığını ifade ederek Ocak 2019’da Spacey’ye dava açmıştı.

Variety’de yayınlanan habere göre hukuki süreç MRC lehine sonuçlandı. Spacey ve onun yapım şirketleri tazminat ve dava ve avukat masraflarını ödemeye mahkum edildi. Kararı temyize götüren Spacey sonuç alamadı. MRC’nin dün parayı almak için yaptığı başvurunun ardından Spacey’nin avukatı basının sorularını yanıtsız bıraktı.

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