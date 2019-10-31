Cumhuriyet bayramına özel olarak en ince ayrıntıların düşünüldüğü gecede, tüm mekan Türkiye ve KKTC bayraklarıyla süslenirken, Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra, Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı özel bir menü konuklara sunuldu.