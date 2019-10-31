Keyf-i Sefa'da Cumhuriyet Coşkusu
Cumhuriyet bayramına özel olarak en ince ayrıntıların düşünüldüğü gecede, tüm mekan Türkiye ve KKTC bayraklarıyla süslenirken, Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra, Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı özel bir menü konuklara sunuldu.
Girne'nin en eski meyhanelerinden olan Keyf-i Sefa'da, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Türk Sanat Müziğinin güçlü yorumcusu Atakan Akdaş'ın muhteşem konseriyle coşkuyla kutlandı.
31 Ekim 2019 Perşembe 13:33
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