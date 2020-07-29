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KFC ve Crocs tarafından üretilen 'tavuk kokulu' terlikler yarım saatte tükendi

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KFC ve Crocs tarafından üretilen 'tavuk kokulu' terlikler yarım saatte tükendi
KFC ve Crocs tarafından üretilen 'tavuk kokulu' terlikler yarım saatte tükendi

Ünlü fast food zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC) ve ABD’li Crocs şirketinin işbirliğiyle hazırlanan tavuk kokulu plastik terlikler satışa sunulduktan sadece yarım saat sonra tükendi.

Sadece tavuk satan ünlü zincir restoran KFC’nin uzun süredir beklenen Crocs koleksiyonu, her ne kadar alışılmadık bir tarza sahip olsa da yok sattı.

Üzerinde tavuk resimleri ve bir tavuk budundan birebir modellenen aksesuarın bulunduğu, ayrıca tavuk gibi kokan plastik terlik, “Bu terliklerle bir kova tavuk giyme hayaliniz sonunda gerçek oluyor” sloganıyla bugün satışa sunuldu. Terliklere, 60 dolar (yaklaşık 418 lira) fiyat biçildi. 

Satışa çıkarılmasından sadece yarım saat sonra KFC, sosyal medyadan bir açıklama yayımlayarak terliklerin tükendiğini duyurdu. KFC, “Kötü haber KFCxCrocs ürünleri tükendi, iyi haberse halen gerçek bir kova tavuk alabilirsiniz; onları giymek yok” dedi.

Ancak terliklerin bu kadar kısa sürede tükenmesi, heyecanla bekleyen bazı müşterileri hüsrana uğrattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bot hesapların ve spekülatörlerin bu duruma yol açtığını bile savundu.

İşbirliğinin sürmeyeceğinin açıklanması üzerine terlikler şimdiden karaborsaya düştü.

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