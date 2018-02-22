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KHA: ENİ ile Özersay görüşmedi, Doğan Haber Ajansı (DHA) ise dün geçtiği haberde görüşme olduğunu iddia etmişti

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KHA: ENİ ile Özersay görüşmedi, Doğan Haber Ajansı (DHA) ise dün geçtiği haberde görüşme olduğunu iddia etmişti
İtalyan petrol devi ENİ Şirketi Roma’daki Kıbrıs Elçiliği'ni Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ENİ CEO’su Claudio Descalzi ve şirketin diğer yetkilileri arasında hiçbir görüşme yapılmadığı konusunda bilgilendirildi.

Kıbrıs Haber Ahansı'nın (KHA) bildirdiğine göre, İtalyan petrol devi ENİ Şirketi Roma’daki Kıbrıs Elçiliği'ni KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ENİ CEO’su Claudio Descalzi ve şirketin diğer yetkilileri arasında hiçbir görüşme yapılmadığı konusunda bilgilendirildi.

KHA tarafından bu bilgilendirmeleri değerlendirmesi istenilen ΕΝİ şirketi yetkilisi bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Türkiye ve Kıbrıs Türk basını Özersay’ın ENİ şirketi CEO’su Claudio Descalzi ve şirketin diğer yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Aynı basın haberlerine göre ENİ şirketi Özersay’a adada diplomatik bir çözüm olmadan adım atılmayacağı ve bir anlaşma yolu istediği güvencesi verdi.

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