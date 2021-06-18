KHA: Lute ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyecek

Kıbrıs Haber Ajansı'nın Birleşmiş Milletler’den bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyecek.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın Birleşmiş Milletler’den bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyecek.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, Birleşmiş Milletler’den (BM) bir kaynak, Kıbrıs Haber Ajansı’na, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un üzerinde çalışılabilecek ortak bir zemin olup olmadığını anlamak için temaslarına devam ettiğini, şu an için ortak bir zemin olmadığını belirtti.

Aynı kaynak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili başka bir 5+1 gayrı resmi toplantı düzenlenmesini gerektirecek bir durum olmadığını, Lute’un üzerinde çalışmak için ortak bir zemin görmedikçe Genel Sekreter’e başka bir toplantı yapılmasını tavsiye etmeyeceğini kaydetti.



Lute 21 Haziran Pazartesi günü öğlenden sonra Kıbrıs’a geliyor.

22 Haziran Salı günü erken saatte BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la bir araya gelecek olan Jane Holl Lute, yerel saatle 09.30’da Rum Lider Nikos Anastasiadşs tarafından kabul edilecek, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşecek.



Aynı kaynak KHA’na, Lute’un çarşamba günü henüz ayarlanmayan birçok görüşme yapacağını, BM Genel Sekreteri’nin Lute’e Kıbrıs’ı ziyaret ettiğinde sadece liderlerle değil politikacı ve sivil toplum örgütlerinden kişilerle de görüşerek tam bir bilgi edinmeye çalışmasını istediğini kaydetti.