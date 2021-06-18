  • BIST 1.391
  • Altın 496,541
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

KHA: Lute ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyecek

» »
Kıbrıs Haber Ajansı'nın Birleşmiş Milletler’den bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyecek.
KHA: Lute ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyecek

Kıbrıs Haber Ajansı'nın Birleşmiş Milletler’den bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, ortak zemin görmezse başka bir gayrı resmi toplantı tavsiye etmeyecek.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, Birleşmiş Milletler’den (BM) bir kaynak, Kıbrıs Haber Ajansı’na, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un üzerinde çalışılabilecek ortak bir zemin olup olmadığını anlamak için temaslarına devam ettiğini, şu an için ortak bir zemin olmadığını belirtti.

Aynı kaynak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili başka bir 5+1 gayrı resmi toplantı düzenlenmesini gerektirecek bir durum olmadığını, Lute’un üzerinde çalışmak için ortak bir zemin görmedikçe Genel Sekreter’e başka bir toplantı yapılmasını tavsiye etmeyeceğini kaydetti.
 
Lute 21 Haziran Pazartesi günü öğlenden sonra Kıbrıs’a geliyor.

22 Haziran Salı günü erken saatte BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la bir araya gelecek olan Jane Holl Lute, yerel saatle 09.30’da Rum Lider Nikos Anastasiadşs tarafından kabul edilecek, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşecek.
 
Aynı kaynak KHA’na, Lute’un çarşamba günü henüz ayarlanmayan birçok görüşme yapacağını, BM Genel Sekreteri’nin Lute’e Kıbrıs’ı ziyaret ettiğinde sadece liderlerle değil politikacı ve sivil toplum örgütlerinden kişilerle de görüşerek tam bir bilgi edinmeye çalışmasını istediğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov İle Görüştü18 Haziran 2021 Cuma 17:29
  • ERHÜRMAN: Ekonomik Krizden Çıkış Stratejisi, Uzun Vadeli Kalkınma Planları Olacak!18 Haziran 2021 Cuma 16:30
  • Tüketiciler Derneği Halka Koronavirüs Önlemlerini İhmal Etmeden Uygulama Çağrısı Yaptı18 Haziran 2021 Cuma 14:59
  • Üç İthal Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi18 Haziran 2021 Cuma 14:56
  • Taçoy'un açıklamaları "soğuk savaş dönemi taktikleri"18 Haziran 2021 Cuma 14:52
  • Başbakan Saner: “Çağman İstifa Sunmadı”18 Haziran 2021 Cuma 14:38
  • Hal Yasa Tasarısı Komitede Görüşülmeye Devam Ediyor18 Haziran 2021 Cuma 14:37
  • KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”18 Haziran 2021 Cuma 14:35
  • Cumhurbaşkanlığı’nda Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Görüşüldü18 Haziran 2021 Cuma 14:30
  • Genel Tarım Sigortası Fonu Barınak Zararlarının Ödendiğini Açıkladı18 Haziran 2021 Cuma 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti