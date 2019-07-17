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KHA: "Rum tarafı, hidrokarbonla ilgili daha fazla görüşme yapmayacak"

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Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in yanıt nitelikli bir yazı yazdığını ve yanıtta, Rum tarafının hidrokarbonla ilgili daha fazla görüşme yapmayacağının belirtileceğini iddia etti.
KHA: "Rum tarafı, hidrokarbonla ilgili daha fazla görüşme yapmayacak"

Güney Kıbrıs’ın resmi haber ajansı KHA, Rum hükümetindeki bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğalgaz konusundaki ortak komite önerisine ilişkin cevabını hazırlamakta olduğunu yazdı.

Anastasiadis tarafından yazılan yanıtın, Akıncı’ya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Akıncı’nın önerisini ilettiği AB yetkililerine göndeirleceği iddia edildi.  

KHA, aynı kaynağın, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in yanıtıyla birlikte hidrokarbon üzerinde tartışma yapmaya gerek kalmayacağını, Akıncı’nın önerisinin eski Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında kabul edilen; daha sonra Anastasiadis’in seçilmesiyle, yeniden teyit ettiği anlaşmayı baltaladığı mesajı vermek olduğunu yazdı.

Haber ajansı, Anastasiadis’in yanıtında, Akıncı’nın önerisinin reddedilme nedenlerinin tek tek anlatılacağını ifade ettiği belirtilen aynı kaynak, Anastasiadis’in enerji kaynaklarıyla ilgili Talat – Hristofyas  anlaşmasına değineceğini ve parlamentodan geçen hidrokarbonlardan elde edilecek gelirin yönetimi için kurulmasıyla ilgili fonu, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin anlatacağını ifade ettiğini yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin BM Genel Sekreteri’ne kıta sahanlığı/MEB kuzey ve kuzey batı limitlerini coğrafik koordinatlarını sunduğunu, Türkiye’ye uluslararası hukuka uygun şekilde deniz sınırlarının belirlenmesi için müzakerelere girmesi için sürekli çağrı yaptığını, Ankara’dan hiç yanıt alamadığını hatırlatacağı da kaydedildi.

Rum Yönetimi’nin BM Genel Sekreteri’ne kıta sahanlığı/MEB kuzey ve kuzey batı limitlerini coğrafik koordinatlarını sunduğunu, Türkiye’ye uluslararası hukuka uygun şekilde deniz sınırlarının belirlenmesi için müzakerelere girmesi için sürekli çağrı yaptığını, Ankara’dan hiç yanıt alamadığını hatırlatacağını vurguladı.

Haberde ayrıca, aynı hükümet kaynağının, Anastasiadis’in yanıtının, Akıncı’nın önerisi ilettiği şekilde, Kıbrıs’taki BM misyonu üzerinden olabileceğini ifade etti.

Söz konusu kaynak KHA’ya, Anastasiadis’in dün toplanan siyasi parti liderlerinden görüşleriyle ilgili yazılı metin istediğini, Rum liderin de onlara Haziran’da BM Genel Sekreteri’ne, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın ‘sözde’ MEB’indeki yasadışı faaliyetleri ve tellerle çevrili Kapalı Maraş şehriyle ilgili mektupların kopyalarını verdiğini söyledi.

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