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Khabib Nurmagomedov nakavt etti, emekli oldu

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Khabib Nurmagomedov nakavt etti, emekli oldu
Khabib Nurmagomedov nakavt etti, emekli oldu

UFC Hafif Siklet Ünvan maçında Khabib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i nakavt ederek mağlup etti ve son maçına çıktığını açıkladı.

Dağıstanlı şampiyon Habib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene eylülde Dustin Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon Habib, kemerini korumak için 1 yıl sonra kafese girdi.

Gaethje ise, 10 Mayıs 2020'de efsanevi bir maç sonunda Tony Ferguson'ı yenerek hafif sıklet geçici kemerini almış ve Khabib ile karşılaşmaya hak kazanmıştı. Nurmagomedov, rakibi Gaethje'i bayıltarak nakavt etti ve ölen babasının vasiyeti üzerine boksu yenilgisiz bir şekilde bıraktığını açıkladı.

"Bu benim son dövüşüm olarak kalacak"

Nurmagomedov, maç sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu benim son dövüşümdü. Buraya kadar babam olmadan gelmem mümkün değildi. Bana, boksu yenilgisiz bir şekilde bırakmamı vasiyet etti. Bu benim son dövüşüm olarak kalacak, size söz veriyorum."

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