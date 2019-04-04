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KHK Başkanı Kayral, Maliye Bakanı Denktaş’a veda etti

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, görev süresi 7 Nisan’da dolacak olması nedeniyle veda ziyaretlerinde bulunan Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral’ı kabul etti.
KHK Başkanı Kayral, Maliye Bakanı Denktaş’a veda etti

DENKTAŞ; “GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN GÖREVE DEVAM ETMENİZDİ ANCAK…”

“Gönül arzu ederdi ki, bir müddet daha devam edebilesiniz” diyerek sözlerine başlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kayral’a görevi süresinde göstermiş olduğu şeffaflıktan ötürü teşekkür ederken, emeklilik döneminin de hayırlı olmasını diledi.

Kamil Kayral’ın başkanlığı döneminde KHK ile ilgili akıllarda soru işaretlerinin kalmadığını, başarılı bir dönemin sağlandığının da altını çizen Denktaş, görev alacak başkanın da aynı sorumlulukla bu şeffaflığı sürdürmesini arzu ettiğini belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş şöyle konuştu: “Bir gerçek var görev döneminizde, Kamu Hizmet Komisyonu ile ilgili tüm soru işaretleri kalktı. Herkes artık biliyor ki orada adil, fırsat eşitliğine dayalı, düzgün iş yapılıyor. Gerçekten zor bir dönemdi ama başarı ile geçirdiniz. Ümit ederim bu bozulmadan devam eder. Gönlümüzden geçen göreve devam etmenizdi ancak tabii Cumhurbaşkanı’nın vereceği bir karardı Beklentimiz KHK’na gelen yeni başkanın da sizin bıraktığınız yerden daha iyiye doğru götürmesi.”

KAYRAL:

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral ise komisyonun işlerinin yürümesi, maddi olanaklar çerçevesinde kadroların açılması, yanı sıra komisyonunun yeni atılımlar yapabilmesi, kendini yenileyebilmesi için de Maliye Bakanlığı’nın büyük sorumluluklar üstlendiğini ve sağlamış olduğu finansman desteğinden ötürü teşekkür ederek; “Görev süresinde herhangi bir sıkıntımız olmadı. İhtiyacımız olduğu yerde kendi bütçeniz içinden de bize aktarma yaparak KHK’nun işlerinin aksamadan yürümesini sağladınız. Göstermiş olduğunuz iyi niyete teşekkür ederim. Allahaısmarladık” dedi.

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