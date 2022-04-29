KHK Başkanı Köseoğlu Halkın Bayramını Kutladı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, halkın bayramını kutladı.

Köseoğlu, yayımladığı bayram mesajında, “dünyanın ve ülkenin zor günlerden geçtiğini, birlik ve bütünlüğe, yardımlaşma ve dayanışmaya olan ihtiyacın öneminin daha da arttığını” belirtti.

Ramazan Bayramı’nın, kırgınların barışmasına, sevenlerin bir araya gelmesine, sevgi ve saygı bağlarının güçlenmesine vesile olmasını dileyen Köseoğlu, bayramın höşgörü, dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni etti, halkın ve tüm İslam dünyasının bayramını kutladı.