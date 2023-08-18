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KHK Başkanı Köseoğlu: Öğretmenlik sınavlarını 26-27 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihlerinde yapmayı planlıyoruz

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Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, toplamda 2354 kişinin başvurduğu öğretmenlik sınavlarını 26-27 Ağustos ve 2-3 Eylül tarihlerinde yapmayı planladıklarını söyledi.
KHK Başkanı Köseoğlu: Öğretmenlik sınavlarını 26-27 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihlerinde yapmayı planlıyoruz

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, toplamda 2354 kişinin başvurduğu öğretmenlik sınavlarını 26-27 Ağustos ve 2-3 Eylül tarihlerinde yapmayı planladıklarını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu atandığı görevde ikinci yılını tamamlama vesilesi ile basın açıklaması yaptı.

Başkan Ömer A. Köseoğlu yaptığı açıklamada 2 yılda Komisyonun kurumsallaşma yönünde çok yol aldığını, gerek sınav tüzüğünde yapılan değişiklikler gerekse Komisyonun uygulamalara yönelik aldığı kararları resmi web sayfasında yayımlayarak tüm adaylara eşit, şeffaf ve adil davranmak suretiyle vatandaş nezdinde kuruma olan güvenin daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Köseoğlu, Komisyon olarak, istihdam süreçlerinde; gereken vasıflara sahip; muhakeme yeteneği gelişmiş en iyi zihinlere, iletişimi güçlü, işin niteliğine göre farklı pozisyonlarda görev alabilen, analitik düşünce becerisine sahip kişilerin kamuda yer alması gerekliliğinin bilinci ile hareket ettiklerini ve bu doğrultuda meyvelerini almaya başladıklarını dile getirdi.

Köseoğlu, 2016 yılında kurulan sınav merkezinin bugüne kadar gerçekleştirdiği sınavların üçte birinin bu iki yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Resmi web sayfasında her ay düzenli olarak yayınladıkları faaliyet raporlarından da takip edilebilen icraatlarına geriye dönüp bakıldığında, 2021 yılında 121 kadın 74 erkek olmak üzere toplam 195 kişiyi memur olarak istihdam ettiklerini, kurumlara dağılım oranına bakıldığında da Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin 2021 yılında 195 kişi ile en çok istihdamın gerçekleştiği daire olduğunu dile getiren Köseoğlu, “Öğretmen istihdamlarında ise 246 kadın, 75 erkek, toplam 321 kişi istihdam edilmiştir. 2022 yılında ise 185 kadın, 173 erkek olmak üzere toplam 358 kişi memur olarak kamuda göreve başladı. İstihdamda ön sıraya yerleşen kurum ise 99 kişi ile bu kez Merkezi Cezaevi oldu.  Öte yandan öğretmen istihdamlarında 232 kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 312 kişi istihdam edilmiştir” dedi.

 2023 yılının başından bugüne kadar gerçekleştirdikleri istihdamlara bakıldığında 174 kadın 101 erkek, toplamda bugüne kadar 275 kişiyi kamuya yerleştirdiklerini ifade eden Köseoğlu şöyle devam etti;

“Bu yıl, toplamda 2354 kişinin başvurduğu öğretmenlik sınavlarını 26-27 Ağustos 2023 ve 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde yapmayı planlıyoruz. Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesinde münhal 43 branşa toplamda 1987 kişi başvurdu. En çok başvuru 228 kişi ile İngilizce Öğretmenliğine yapılırken en az başvuru 1 kişi ile Felsefe (İngilizce-Türkçe) Öğretmenliği ve yine 1 kişi ile Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği oldu. Metal Teknoloji Öğretmenliğine ise başvuran aday olmadı.  İlaveten, toplam 367 kişinin başvurduğu İlköğretim Dairesinde münhali ilan edilen 4 branşta en çok 121 kişi ile Özel Ders (Rehber) Öğretmenliğine başvuru olurken, en az başvuru 59 kişi ile Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) branşına oldu.

Öğretmenlik sınavına başvuran adaylarımız, sınav yerlerini ve saati en geç salı gününe kadar kendilerine gönderilecek sms yolu ile ve resmi web sayfamızda düzenli aralıklarla takip ederek öğrenebilirler.”

Aynı şekilde gözetmenlere ve adaylara gönderilecek olan sms’lerdeki linkte ve resmi web sayfasında yer alan “Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar”a dikkat edilmesi gerektiği hususunu hatırlatan  Ömer A. Köseoğlu  öğretmenlik sınavına girecek tüm adaylara başarı diledi.

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