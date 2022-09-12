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KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, mülakata katılanların bilgilerini gözlemci sendikaya vermedi

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KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, kamu sınavına katılanların bilgilerini, gözlemci sendikayla paylaşmadı. Kıbrıs Postası’na konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Ömer Köseoğlu neyi gizliyor?” sorusunu sordu.
KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, mülakata katılanların bilgilerini gözlemci sendikaya vermedi

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, kamu mülakatına katılan vatandaşların, bilgi ve kriter puanlarını gözlemci sendikayla paylaşmaması sonrası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kamu Hizmeti Komisyonu’na giderek, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu ile görüşmeyi bekliyor.

"KATILIMCI BİLGİLERİ VE KRİTER PUANLARI, GÖZLEMCİ SENDİKAYA VERİLİR"

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “17 senedir bütün mülakatlarda, sınava giren adayların bilgi ve kriter puanları, gözlemci sendikaya verilir.” dedi.

"ÖMER KÖSEOĞLU, NEYİ GİZLİYOR?"

Köseoğlu, sendikalara artık bilgileri içeren dosyayı vermeyeceğini kaydettiğini ifade eden Bengihan, Köseoğlu’nun sendikaları pasif hale getirmek istediğini söyledi. Bengihan, “Ömer Köseoğlu, neyi gizliyor? Yazılı gerekçe vermesi için Kamu Hizmeti Komisyonu’nda bekliyoruz.” dedi.

kaynak: kıbrıs postası

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