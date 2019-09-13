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KHK ile ihraç edilen Cemal Yıldırım, işine iade talebiyle AKP İl Binası önünde oturma eylemi yapacak

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KHK ile ihraç edilen Cemal Yıldırım, işine iade talebiyle AKP İl Binası önünde oturma eylemi yapacak
KHK ile ihraç edilen Cemal Yıldırım, işine iade talebiyle AKP İl Binası önünde oturma eylemi yapacak

 

Yıldırım, her cumartesi Ankara Sakarya Caddesi'nde oturma eylemi yapıyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemi sürerken, 15 Temmuz darbe girişimim ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen Cemal Yıldırım, pazartesi (16 Eylül) gününden itibaren beş gün süreyle AKP Ankara İl Binası önünde oturma eylemi yapacağını duyurdu.

Cemal Yıldırım, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Pazartesi gününden itibaren 5 gün boyunca Ankara AKP il binası önünde saat 12-13 saatleri arasında "İhraç edildim işimi ekmeğimi çocuğumun geleceğini geri istiyorum" oturma eylemi yapacağım” ifadesini kullandı.

Büro Emekçileri Sendikası üyesi olan Yıldırım, ihraç edildiği 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana her cumartesi Sakarya Caddesi'nde oturma eylemi yapıyor. 1568391186810-7.jpg

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