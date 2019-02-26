KHK mağduru ölümünden sonra işe iade edildi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Mersin Devlet Hastanesi’nde bilgisayar teknikeri olarak çalışırken OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Ömer Faruk Arsoy, ölümünden üç ay sonra görevine iade edildi.
Arsoy yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle üç ay önce yaşamını yitirmişti.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19 Şubat tarihli göreve iade yazısı Twitter’da HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından paylaşıldı.
Gergerlioğlu sözkonusu paylaşımında “Zulmettiniz, sorgusuz sualsiz terörist ilan ettiniz, ihraç ettiniz, genç yaşta kahrından öldü, şimdi de iade. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor” ifadesini kullandı.
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