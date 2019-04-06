KHK’da yeni dönem pazartesi başlıyor

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda, pazartesinden itibaren, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “deneyimlerinden yararlanmak üzere” iki yıllık bir süre için yeniden göreve getirdiği Kamil Kayral’ın başkanlığında yeni bir dönem başlıyor.

Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası, Cumhurbaşkanı’na boşalan başkanlık ve üyelikler için üç aylık atama süresi tanısa da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “kamu hizmetlerinin aksamaması için” Başkan ve bir üyenin görev süresinin dolduğu 8 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeni atamaları yapmış ve atama gününden önce dün resmen duyurmuştu. Başkan ve dört üyeden oluşan Kamu Hizmeti Komisyonu’nda tek bir üyeliğin dahi boş kalması durumunda Komisyon oluşmamış sayılıyor ve herhangi bir işlem yürütemiyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görev süresini tamamlayan Komisyon Başkanı Kamil Kayral’a, deneyimlerinden yararlanmak ve başlattığı işleri tamamlamasına fırsat tanımak üzere yeniden görev vermişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Üye Gürsel Selengin’in yerine ise altı yıllık süre için Sevilay Cangül’ü atamıştı. Cangül’ün atanmasıyla birlikte Komisyon tarihinde ilk kez kadın üyelerin sayısı erkek üyelerin sayısını geçmiş oldu.

Altı yıllık görev süreleri 30 Ocak 2020’de dolacak olan üyeler İlkay Şentürkler ve Nilgün Şefik’in yerine yine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından atama yapılacak.

Yasaya göre Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından, yöneticilik de yaparak kamudan emekli olmuş kişiler arasından seçilerek altı yıllık süreler için atanıyor. Ancak yine aynı yasaya göre 70 yaşına ulaşan kişilerin görevleri, kalan sürelerine bakılmaksızın sona eriyor

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu çerçevede 68 yaşında göreve yeniden atanan Komisyon Başkanı Kamil Kayral’ın, altı yıl değil iki yıl daha görev yapacağını aktardı.

Kamu Hizmeti Komisyonu, devlet hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kamu görevlilerinin atanma, onaylanma, terfi, nakil, emeklilik ve disiplin gibi pek çok işlemini yürütmekle görevli tarafsız ve bağımsız bir organ olarak tanımlanıyor.