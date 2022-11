KHK'dan sınav tarihleriyle ilgili duyuru!

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun 8 numaralı duyurusu ile 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinin başlangıç gününün 16 Kasım 2022 olduğunun duyurulduğuna işaret edilerek bazı mevkilere yönelik sınavların tarihlerinin yeniden düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, YSK duyurusunun 2.(2) maddesinde, “Devlet hizmetinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire, kurum ve kuruluşlarda, kamu tüzel kişilerinde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs, müessese, işletmelerde ve Belediyelerde memur, zorunlu hizmet personeli, işçi ve sözleşmeli de dahil olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılması durdurulur;” denildiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni sınav tarihleriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Bu bağlamda; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünün 5 sınavı, Sanayi Dairesinin 1 sınavı, Harita Dairesinin 1 sınavı, Limanlar Dairesinin 1 sınavı, Tarım Dairesinin 1 sınavı, Telekomünikasyon Dairesinin 3 sınavı ile Tarımsal Araştırma Enstitüsünün de 2 sınavının Seçim Yasakları dönemine denk geldiği cihetle sınav tarihleri yeniden düzenlenmiştir.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü kadroları altında yer alan III. Derece Kütüphane, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Şube Amiri, III. Derece Stenograf Şube Amiri, I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Sorumlusu, I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru ile II. Derece Meclis Memuru mevkilerinin sınav tarihi 11 Mayıs 2023,

Sanayi Dairesi Müdürlüğü kadroları altında yer alan III. Derece Mühendis, Harita Dairesi Müdürlüğü kadroları altında yer alan IV. Derece Teknisyen ile Limanlar Dairesi Müdürlüğünün IV. Derece Liman Memuru mevkilerinin sınav tarihi 13 Mayıs 2023,

Tarım Dairesi Müdürlüğü kadroları altında yer alan III. Derece II. Sınıf Mühendis, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü kadroları altında yer alan III. Derece Mühendis, III. Derece Bilgisayar Programcısı, IV. Derece Telekomünikasyon Memuru mevkilerinin sınav tarihi 28 Mayıs 2023,

Tarımsal Araştırma Enstitüsü kadroları altında yer alan III. Derece Bitkisel Üretim Araştırma Uzmanı ile III. Derece Sulama, Toprak ve Arazi Islahı Araştırma Uzmanı mevkilerinin sınav tarihi de 11 Haziran 2023 olarak düzenlenmiştir.”