  • BIST 1.416,710
  • Altın 510,20
  • Dolar 8,9950
  • Euro 10,3850
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

“KHK’nın antidemokratik ve dayatmacı bir kararla tüm sınavları ertelemesini kınıyoruz”

» »
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek dün aldığı kararla tüm sınavları ertelemesini “antidemokratik” ve “dayatmacı” bir anlayış olarak niteledi.
“KHK’nın antidemokratik ve dayatmacı bir kararla tüm sınavları ertelemesini kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek dün aldığı kararla tüm sınavları ertelemesini “antidemokratik” ve “dayatmacı” bir anlayış olarak niteledi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işbirliği ve katılımcılıktan uzak bu tutumunu şiddetle kınayarak, kararı gözden geçirmesini talep etti.  

Güven Bengihan, kamu görevlileri atamaları, terfi, nakil, istifaları ve tüm disiplin işlemlerinin tarafsız ve bağımsız bir organ olarak objektif kıstaslar çerçevesinde yerine getirmek üzere yasayla kurulan Kamu Hizmeti Komisyonu ile kamuda örgütlü ve yetkili sendika olarak bugüne kadar sağlıklı bir işbirliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Bengihan, Kamu Görevlileri Yasası’na göre kamuda en çok üyeye sahip iki sendikanın temsilcilerinin, sınav kurulunda yer alarak sınav tüzüğünün hazırlanmasına ve değiştirilmesine katkı koyduğunu, yapılan sınavlarda gözlemci bulundurduğuna işaret etti. Bengihan, “Sendikaların görüşü alınmadan tüm sınavların ertelenmesi kararı uzun bir süreden beri sınava hazırlanan kamu görevlilerinin motivasyonunun düşmesine neden olurken, yaş haddinden emekli olacak olan çalışanlar telafisi mümkün olmayan mağduriyet yaşayacaklardır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçitkale'de Öztaş 3. dönem de aday12 Ekim 2021 Salı 13:40
  • Girne'de 22 yaşında parkta ölüsü bulundu!12 Ekim 2021 Salı 13:38
  • Sucuoğlu: Geçen defaki kurultaydan daha güçlü durumdayım12 Ekim 2021 Salı 13:22
  • Yarın Mağusa'da geniş bir bölgeye 7 saatlik elektrik kesintisi!12 Ekim 2021 Salı 13:03
  • Lefkoşa’da yarın 5 saatlik elektrik kesintisi12 Ekim 2021 Salı 13:01
  • YDP MYK yarın toplanıyor, gündem hükümetin durumu12 Ekim 2021 Salı 12:59
  • Rum Meclis Başkanı Dimitriu , Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi12 Ekim 2021 Salı 12:37
  • Kıbrıs Tiyatrosu'na Türkiye'den ödül!12 Ekim 2021 Salı 12:22
  • 8 Ekim çekilişinin talihlisi bugün ikramiyesini aldı12 Ekim 2021 Salı 12:18
  • Scholz’un zırhlı Mercedes’i hazır: 1.3 milyon euro değerinde12 Ekim 2021 Salı 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti