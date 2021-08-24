Khora Yayınevi’nden İki Kitap Birden

Kıbrıslı yazarlarımızın çeşitli türlerdeki eserlerini okura ulaştırarak edebiyat ve yazınımıza katkı sağlamayı amaçlayan Khora Yayınevi Ağustos ayında iki yeni kitaba imza attı. Kültür Dairesi’nin katkılarıyla basılan kitaplardan biri tiyatro oyunu diğeri ise yazınsal türler alanında.

M.Kansu’dan “Bir Sabah Truva Atı”

Ülkemizin tanınmış şair ve yazarlarından M.Kansu, şiir, öykü, anlatı, deneme, bildiri ve çevirilerini “Bir Sabah Truva Atı” isimli yeni kitabında topladı. Kitapta 30dan fazla şiirin yanı sıra Kansu’nun kısa öyküleri, çevirileri, yurt içinde ve dışında Kıbrıs Türk edebiyatı ve minimal öykü üzerine yaptığı sunumlar da yer alıyor.

1938 Baf doğumlu olan Kansu, ilk şiir kitabını Fikret Demirağ'la birlikte 1959'da Ankara'da yayımladı. Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Ştruga Şiir Akşamları'na 6 kez; Uluslararası Yazın Çevirmenleri Sempozyumu'na 17 kez, şiir ve bildirileriyle, çağrılı olarak katıldı. İkinci Yeni, Toplumcu Gerçekçi, Büyülü Gerçekçi yazınsal yönelimleriyle, Adalı ve Doğu Akdenizli kimliği bağlamında Çağdaş New Age çalışmaları ve gözlemleriyle şiir öykü deneme ve anlatılarını farklı kolaj örgüleriyle yazmakta. 22 şiir, 7 öykü, 5 deneme ve 8 türler arası yazınsal çalışmaları kitap olarak yayımlanmıştır. Eserleri Romence, Makedonca ve Yunanca dillerine çevrilmiştir.

Fulya Adalıer Canbolat’tan “Acı Molehiya”

Ankara’da yaşamını sürdüren, drama konusunda çalışmaları ve kitapları bulunan Fulya Adalıer Canbolat, “Araplara Satılan Kızlarımız”dan ilham alarak yaptığı araştırma neticesinde belgesel-kurgusal bir oyun kaleme aldı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tiyatroları Dramaturgu Dilek Tekintaş’ın katkıları ve önsözü ile hazırlanan kitabın özeti ise şöyle:

1930-1948 yılları arasında İngiliz Koloni Yönetimi zamanında Kıbrıslı Türk halkının önemli bir kısmı yokluk ve çaresizlik içindedir. Hasan, borçlarını ödeyebilmek için (o dönemde yaygın olduğundan), Filistinli bir adam ile kızı Hatice’yi başlık parası karşılığı evlendirmek zorunda kalır. Hatice, dostlarından ve aşkından koparak, istemeden yaptığı bu evliliğin bedelini çok ağır öder. Ancak tüm yaşamıyla ödediği bu bedel, Hatice’yi bir kadın hakları savunucusuna dönüştürecektir.