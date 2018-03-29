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Khora Yayınları’nın yeni çocuk kitabı “Sultan Ve Uzun Ayak” çıktı

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Khora Yayınları’nın yeni çocuk kitabı “Sultan Ve Uzun Ayak” çıktı
Khora Yayınları’nın yeni çocuk kitabı “Sultan Ve Uzun Ayak” çıktı

Sonay Yakup Yakupsoy’un yazdığı “Sultan ve Uzun Ayak” isimli çocuk kitabı, Khora Yayınları’ndan çıktı. Yazarın ikinci çocuk kitabı olan eser, 36 sayfa, renkli ve Türkçe-İngilizce olarak hazırlandı. Kitabın, hikayeye ve karakterlere özgü resimleri ise Şeniz Ercüment’e ait.

“Sultan ve Uzun Ayak”, kafeste yaşamakta olan bir papağanın leyleklerle birlikte Afrika’ya göç etmesini ve özgürlüğüne kavuşmasını anlatıyor. Yolculuk esnasında yaşadıkları maceralar, onlara, dostluğu, dayanışmayı, zorluklarla baş etmeyi ve özgürlük için bedel ödemeyi öğretiyor. Kitap, hem Türkçe hem de İngilizce olması sebebiyle, ana sınıftan ortaokula kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor.  

Kapak ve sayfa tasarımını grafiker Ömer Tatlısu’nun yaptığı kitabı Nazen Şansal yayına hazırladı.

1947 Lefkoşa Saman Bahçe doğumlu olan Sonay Yakup Yakupsoy, "Ortaokul yıllarımdan beri; yazmak tutkum, şiir en büyük sedam, en çok yapmak istediğim de kitap çıkarmaktı" diyor. Uzun yıllardır İngiltere'de yaşamını sürdüren yazar, Londra Türk Radyosu'nda şiir ve yemek programları hazırlayıp sundu. Yakupsoy'un "Gönül Tellerinde Nağmeler" isimli bir şiir kitabı, "Kayıp Hayatlar" adlı bir romanı ve Khora Yayınları’ndan çıkan “Kelebeklerin Dansı” isimli bir çocuk kitabı da bulunmakta.

Kitap, arka kapağında okurlara şöyle sesleniyor:

“Kafeste geçmişti bütün ömrü Afrika Gri papağanı Sultanın… Emine teyzesini sevse de ikisi birlikte güzel bir hayat yaşasalar da Sultan’ın tek isteği kafesten kurtulup özgürlüğe uçmaktır. Arkadaşı leylek Uzun Ayak’ın hiç bilmediği ana vatanı Afrika’ya göç edeceğini duyunca, kendisini de götürmesi için ısrar eder. Böylece bu iki kafadarı dağlardan ormanlardan aşırıp dünyanın diğer tarafına götürecek, birçok güçlük ve esrarengiz olaylarla dolu sihirli bir macera başlar. Hadi gelin siz de Sultan ve Uzun Ayak’ın gökyüzündeki fevkalâde yolculuğuna katılın. Dostluk ve arkadaşlığın imkânsız olanı başarıp başaramayacağını keşfedin.”

Sultan ve Uzun Ayak / Sultan and Long Feet

Yazan: Sonay Yakup Yakupsoy

Resimleyen: Şeniz Ercüment

Mart 2018

Türkçe-İngilizce / 36 Sayfa renkli / 15TL

Yayına Hazırlayan: Nazen Şansal

İngilizce Metin: Sonay Yakup Yakupsoy ve Esra Cafer

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Ömer Tatlısu

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