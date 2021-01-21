  • BIST 1.577
  • Altın 445,312
  • Dolar 7,4004
  • Euro 8,9878
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

KHYD Aşılama Programında Kanser Hastalarına Öncelik Verilmesi Çağrısında Bulundu

» »
Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), aşılama programında kanser hastalarına öncelik verilmesi çağrısında bulundu.
KHYD Aşılama Programında Kanser Hastalarına Öncelik Verilmesi Çağrısında Bulundu

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), aşılama programında kanser hastalarına öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, yazılı açıklamasında, yüzlerce kanser hastasının aşılarla  ve ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgi almak için günlerdir Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile onkologlarını aradıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde online olarak dinledikleri, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından organize edilen “kanser hastaları ile covid-19”  konulu seminerle ilgili bilgiler veren Kocaismail, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO)’nun kanser hastalarının çok daha kolay enfekte olabileceği uyarısında bulunduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün de en yüksek risk kategorisinde yer alanların sırasıyla sağlık  çalışanları, yaşlılar ve kanser hastaları olduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı.

Seminerden kanser hastalarının aşılanmasıyla ilgili henüz çok fazla veri olmadığını, kanser hastalarının diğer hastalar kadar aşıdan yararlanamayabileceğini ancak güvenlik açısından hiçbir endişe olmadığını öğrendiklerini ifade eden Kocaismail, “Türkiye’den de görüş aldığımız bazı onkologlar da tedavileri tamamlanmış kanser hastaları  yanında aktif tedavi almakta olan kanser hastalarının da aşılanması yönünde görüş belirtiyorlar” dedi.

KKTC’deki onkologların ise, aktif kemoterapi alan kanser hastalarının aşı olmasını, aşı verilerine sahip olunmadığından önermediklerini; ancak tedavisini tamamlamış kanser hastalarının da Çin aşısını yaptırmalarında sakınca görmediklerini, toplumun ne kadar yaygın aşılanırsa o kadar koruyuculuk olacağını vurguladıklarını aktaran Kocaismail, bu bağlamda, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, tedavilerini bitirmiş kanser hastalarının da aşılanabileceği görüşünün öne çıktığını, bu bilgiler doğrultusunda kanser hastalarının aşı yaptırıp yaptırmayacağı kararının da yine hastanın kendi kararı olacağına vurgu yaptığını belirtti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, aşıya duydukları güvenle kayıt yaptırarak aşı olacağını da ifade etti ve “Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak, tüm uzman görüşünün ise aşının tek başına koruyuculuğu olmadığı yönünde birleştiğini bu nedenle aşı olan herkesin maskeyi aşı sonrasında da kullanmaya devam etmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis’te Bütçe Maratonu Başladı21 Ocak 2021 Perşembe 12:44
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yoklama Tarihlerini İki Dönem Şeklinde Yeniden Düzenledi21 Ocak 2021 Perşembe 12:41
  • KHYD Aşılama Programında Kanser Hastalarına Öncelik Verilmesi Çağrısında Bulundu21 Ocak 2021 Perşembe 12:39
  • Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak21 Ocak 2021 Perşembe 12:36
  • Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde sona doğru21 Ocak 2021 Perşembe 12:18
  • KIB-TEK ve Piyangolar için denetleme kurulu görevlendirildi21 Ocak 2021 Perşembe 12:14
  • 11 Tane kuzu çalındı!21 Ocak 2021 Perşembe 12:12
  • Arabanın içindeki paraları çaldı!21 Ocak 2021 Perşembe 12:10
  • 7 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti21 Ocak 2021 Perşembe 12:08
  • 287 adet cinsel güç arttırıcı ile yakalandı!21 Ocak 2021 Perşembe 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti