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KHYD Başkanı Kocaismail’den Bağış Teşekkürü

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KHYD Başkanı Kocaismail’den Bağış Teşekkürü
KHYD Başkanı Kocaismail’den Bağış Teşekkürü

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” çerçevesinde 50 peruk ve 17 lenf ödem korsesi olmak üzere derneğe 50 Bin TL’lik bağışta bulunan Erülkü Süpermarket sahibi ve yetkililerine her bir hasta adına teşekkür etti.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, böylesi duyarlı işletmelerin hastaların moralini yükselerek, motive ettiğini, ihtiyaçlarını karşıladığını ve yüzlerinin gülmesinin vesile olduğunu vurgulayarak, “İyi ki vardırlar” dedi.

Meme kanserini yaşayan kadınların çoğunun korkulu rüyasının saçlarının dökülebileceği endişesi olduğuna dikkat çeken Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips’in açtığı saç bağış kampanyası ile her hastaya ücretsiz yeni peruk verildiğini belirtti.

Duyarlı vatandaşların saçlarını kestirip bağışlaması sonucunda saçı dökülen her hastanın kendi saç rengine, modeline uygun peruğu dernekten ücretsiz alabildiğini ifade eden Kocaismail, vatandaştan gelen saçların, belli bir kiloya ulaştığında peruk yapımı için İstanbul’a gönderildiğini kaydetti.

Raziye Kocaismail, “Kemoterapi tedavisi esnasında saçı dökülen hastalar peruk haline getirilen bu saçlar sayesinde büyük bir özgüven duyarak motive oluyorlar” dedi.

-Her yeni yılda 200’ün üzerinde kadın meme kanserine yakalanıyor

Ülkede her yeni yılda 200’ün üzerinde kadının meme kanserine yakalandığına dikkat çeken Kocaismail, meme kanserinin geç evrelerde dahi tedavi olanakları çok yönlü ve yaşam şansı yüksek bir hastalık olmasına rağmen kadınların, “memenin alınması, saçların dökülmesi ve lenf ödeminin” gelişmesi olmak üzere 3 korkulu rüyası olduğunu belirtti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği- Tulips’in bu korkulu rüyaları, öncelikle psikolojik destek ve eksiklikleri olabilecek peruk, meme silikonu, lenf ödem korseleriyle destekleyerek, tedavide, oluşabilecek moralsizliği ortadan kaldırdığını ifade eden Kocaismail, bu desteklerin bağışlarla mümkün olabildiğini kaydetti.

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