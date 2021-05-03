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KHYD, Bayram ve Anneler Günü Kermesi düzenledi

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği(KHYD), 1-30 Nisan Kanser Haftası ve derneğin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, kanser hastaların elzem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “Bayram ve Anneler Günü Kermesi” düzenledi.
KHYD, Bayram ve Anneler Günü Kermesi düzenledi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği(KHYD), 1-30 Nisan Kanser Haftası ve derneğin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, kanser hastaların elzem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “Bayram ve Anneler Günü Kermesi” düzenledi.

Makse-mesafe-hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kermes, derneğin Ortaköy’deki merkez ofisinde yer aldı… Kermeste kanser hastaları yararına etiketli ürün ve gıda satışı gerçekleştirildi… Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, kermesten elde edilecek gelirle kanser hatalarının elzem ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Covid-19 salgınının herkesin hayatını, sağlığını, ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Kocaismail, “Biliyoruz ki, hepimizin durumu, hepimizin işleri, bizimkinden çok farklı değil ancak yine çok iyi biliyoruz ki her şeye rağmen bizimle bir şeyleri paylaşmayı, hastalarımıza yeniden her yönde yardımı seçeceksiniz. İyi ki varsınız” dedi. Kocaismail, derneğe her daim destek olan iş insanları, bağışçılar, fitre bağışında bulunanlar ve dernek çalışanlarına da teşekkür etti. 

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