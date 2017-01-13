 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.051
  • Altın 146,923
  • Dolar 3,8141
  • Euro 4,0627
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

KHYD ile GKLK Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne cihaz bağışladı

» »
KHYD ile GKLK Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne cihaz bağışladı
Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Gazimağusa bölgesi ile Gazimağusa Kale Lions Kulübü (GKLK), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne infizyon cihazı bağışladı.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, her iki sivil toplum örgütünün işbirliğinde alınan cihaz, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- Onkoloji Servisi’nde düzenlenen törenle Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve Dr. Özlem Gürkut’a teslim edildi.

Bağışın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- Onkoloji Servisi’nde kanser hastaları tarafından kullanılan infizyon cihazının yetersiz kalması üzerine GKLK Başkanı Suna Hasipoğlu ve KHYD Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ile üyelerin aldığı ortak karar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denktaş 5’inci ölüm yıldönümünde anılıyor13 Ocak 2017 Cuma 10:15
  • Genel Tarım Sigortası düşük zararı olarak yaklaşık 85 bin TL ödedi13 Ocak 2017 Cuma 10:14
  • Lefkoşa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti...13 Ocak 2017 Cuma 09:26
  • Telefon Dairesi'nde dev yolsuzluk!13 Ocak 2017 Cuma 09:20
  • Türkiye'den gelen su, üreticiye bugün verilmeye başladı12 Ocak 2017 Perşembe 18:20
  • Dizdarlı'dan Gardiyanoğlu'na: Devam eden dava ile ilgili açıklama suç12 Ocak 2017 Perşembe 16:29
  • "Özersay milliyetçi kesimin oylarını toplamak için çabalıyor"12 Ocak 2017 Perşembe 16:24
  • Kanlı Başbakana sordu: Spor yapmaya mı gittin?12 Ocak 2017 Perşembe 16:23
  • Süt bedelleri ödendi12 Ocak 2017 Perşembe 15:51
  • BKP’den liderlere yapıcı hareket etme çağrısı12 Ocak 2017 Perşembe 15:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti