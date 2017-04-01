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KHYD Kanser Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor

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KHYD Kanser Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor
Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

Etkinlikler, bugün  KHYD Merkezi’nde lokma satışı  ile başladı.

3 Nisan saat 19.00’da LAÜ Rauf Raif Denktaş Salonu’nda, 5 Nisan 19.00’da YDÜ AKM’de, 8 Nisan 19.00’da Raif Rauf Denktaş ve Kongre Salonu’nda, 10 Nisan 19.00’da Dörtyol Camii Kültür Evi’nde ve 11 Nisan 19.00’da ODTÜ Güzelyurt Rauf Raif Denktaş Salonu’nda Balıkçıoğlu Tiyatrosu’nun “Angolem Hava Yolları” ve “Şişman Danışman” oyunları sahnelenecek. Oyun biletleri 15 TL.

Prof. Dr. Varol Çelik, 7 Nisan’da tam gün ve 8 Nisan’da yarım gün dernek binasında soruları cevaplayacak.

21 Nisan Cuma günü İskele köy meydanında kermes düzenlenecek. 6 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da ise Bellapais’da keman resitali yer alacak.

Dernek ayrıca farklı bölgelerde rozet takma ve lokma satışı etkinliği düzenleyecek.

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