KHYD Kocaismail Avustralya’daki İslam Derneği’nin Fitre Bağışında Bulunduğunu Duyurdu

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan Kıbrıs Türk İslam Derneği’nin 4,557$ ( 21,101.03 TL) fitre bağışı yaptığını duyurdu.

Dernek Başkanı Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan Kıbrıs Türk İslam Derneği’nin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yardımından dolayı teşekkür etti.

Yıllardır artan bir grafikle ve hiçbir zaman hastaları unutmadan bir telefon kadar uzaklarında olan Dernek Başkanı Osman Kemal Altunç ve diğer yöneticilerine teşekkür eden Kocaismail, “İslam Dininin mağdura, muhtaca yardım elinin Fitrelerle uzandığı Ramazan Bayramında, din kardeşlerimizin, ülkemiz insanlarının, saymaya dahi yorulduğumuz miller ötesinden hastalara yükselen bir grafikle yardımını sürdürmeye çalışması takdire şayan ve başka ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türk din kardeşlerimize de örnek teşkil etmektedir” dedi.

Kocaismail, bu yardımlar sonunda 43 hastanın ilaç paralarının bu çabalar sayesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ulaştığını dile getirerek, “Allah; bu bağışları yapanlardan ve aracı olanlardan razı olsun, Allah Kabul etsin.’ dedi.