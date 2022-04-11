KHYD, Sucuoğlu ve Töre’ye kanserde erken tanı ile ilgili isteklerini iletti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Meclisi önünde toplanıp, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na kanserde erken tanı ile ilgili isteklerini iletti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, kanser hastalığının çok ciddi bir düşman olduğunu kaydederek, devlet politikası oluşturarak bu düşmana karşı ivedilikle seferberlik ilan edilmesini istedi.

Arzu edilene ulaşmanın tek yolunun taramalar olduğunu vurgulayan Kocaismail, KKTC Meclisi’nden taleplerinin sağlık bütçesinin görüşüldüğü zaman mamografi, Ultrasound, Speculum, Lamlar, tüpler, gayta çubukları, akciğer grafisi, kan tetkikleri ve PSA kitleri giderlerinin nüfusa göre hesaplanıp bütçeye konulması olduğunu dile getirdi.

Kocaismail, “Vatandaşlarımızı kanser olmadan koruyabilmek adına devlet politikası oluşturmak ve Meclisten güzel bir kararla, vatandaşlara taramanın devlet eliyle yapılmasını istiyoruz. Bütçe görüşmelerinde bunu hep gündemde tutacağız” dedi.

Kocaismail’in ardından konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, kanser hastalığının dünyada kanayan bir yara olduğunu belirterek, kanser hastalığının sadece kanser olan kişiyi değil, ailesini de karanlığa itebildiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, kanserin ciddi mücadele ve ciddi tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu kaydederek, erken tanının önemine vurgu yaptı.

Sucuoğlu, “Süreç içerisinde kanserle mücadelede elimizden geldiğince her türlü katkıyı vermeye çalıştık. Bizlere düşen özellikle kanserle mücadelede erken tanıyı daha da genişletmek, vatandaşa bunu ücretsiz olarak sunmaktır. Bu konuda her türlü hassasiyet ve çabayı göstereceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise kanserle mücadelede erken tanının ne kadar önemli olduğunun her defasında dile getirildiğini söyledi.

“Hastalığı ciddi bir şekilde taramalar yoluyla önlemek mümkündür, o zaman bunları mutlaka yaygınlaştırmamız lazım” diyen Başkan Töre, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Töre, “Erken tanı için toplumun bütününü kucaklayacak şekilde taramalar yapılması kaçınılmaz bir durum oldu. Meclis de hükümet de üzerine düşen görevi yapacaktır” dedi. BRT