Kıb-Et’ten '5 Temmuz' açıklaması: “Denetimsizliğin üzeri örtülmeye çalışılıyor”

Kıb-Et Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fuat Soyumert, yıllardır et ve et ürünleri sektörünün üretimden sofraya kadar her aşamasında kaliteden ve insan sağlığından ödün vermeden çalışan Kıb-Et’in günlerdir benzeri görülmemiş bir karalama operasyonuna kurban edilmek istendiğini vurguladı.

Soyumert, devletin gerek kesimlik hayvanların kulak numarası temin etmedeki eksikliğinin, gerekse de Veteriner Dairesi yetkililerinin mezbahalarda bulunma sürelerinin düzensizliğinin ve bunun denetlenmemesi nedeniyle teamül haline gelen kesim uygulamasının ortaya çıkardığı işaret etti.

“KIB-ET MEZBAHASI ÜZERİNDEN DENETİMSİZLİĞİN, ÜZERİ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Bu durum nedeniyle Kıb-Et’in, prosedürü tamamlamadan kesim yapan şirket durumuna düşürüldüğünün altını çizen Ahmet Fuat Soyumert, “Aslında her mezbahada var olan ve tamamıyla Tarım Bakanlığı’nın eksikliği olan bu denetimsizlik her ne hikmetse Kıb-Et mezbahası üzerinden üzeri örtülmeye çalışılmakta ve iş yapılıyor görüntüsü verilmeye çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“5 TEMMUZ OLAYI DEVLETİN NOKSANLIĞIDIR”

5 Temmuz Pazar gecesi yaşanan vakanın, 35 kuzunun devletin temin etmekte zorlandığı kulak numaraları noksanlığı ve yine devletin veteriner bulundurma eksikliğinin bir ürünü olduğuna dikkat çeken Soyumert, “Kıb-Et’in prosedürü noksan et kesimi kabahatini öne sürerek şirketimizi et kaçakçısı konumuna sokmaya çalışan Tarım Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nı kontrol altında tutan ve bakanlık içerisinde yuvalanmış sektördeki çıkar çevreleri ne yazık ki şirketimize ciddi bir haksızlık yapmaktadır” dedi.

“HANCILAR, YOLCULARIN ÖRGÜTLÜ SALDIRILARI İLE YOK OLMAZ”

Gerçek et kaçakçılarının pandemiye rağmen Güney Kıbrıs’tan binlerce ton et getirmeye devam ederken, Tarım Bakanlığı’nın enerjisini bunu önlemek için harcayacağına, kendi eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkan prosedürsüzlüğü bir linç kampanyasına dönüştürmek için çaba içerisinde olduğunu görmenin kendilerini derinden yaraladığını kaydeden Ahmet Fuat Soyumert, yazılı açıklamasını şu şekilde noktaladı : “Tarım Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve onu yönlendirenler bilmelidir ki Kıb-Et dimdik ayaktadır, bu ülkeye mal olmuş bir markadır ve de hancıdır.

Hancılar, yolcuların örgütlü saldırıları ile yok olmaz, giden yolcuların yerine gelecek yeni yolcuları ağırlar.”