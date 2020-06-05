Kib-Tek 20 Haziran’a Kadar Bakim Onarim Kesintilerini Erteledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), “planlı proje ve bakım-onarım çalışmaları” doğrultusunda yapılacak kesintileri 20 Haziran tarihine kadar erteleme kararı aldığını bildirdi.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amiri Emin Arıca yaptığı açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde okullarımız eğitime online devam etmek durumunda kaldığından, öğrencilerimizin derslerinde ve sınavlarında aksaklık yaşamamaları adına, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak planlı proje ve bakım-onarım çalışmaları doğrultusunda yapılacak olan kesintileri 20 Haziran 2020 tarihine kadar erteleme kararı almış olduğumuzu tüm halkımıza duyururuz” dedi.