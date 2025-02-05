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Kıb-Tek, 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriğini bugün kesiyor!

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Kıb-Tek, 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriğini bugün kesiyor!
Kıb-Tek, 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriğini bugün kesiyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), geçen ay ve öncesine ait borcu olan abonelerin elektriğinin kesileceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, son ödeme tarihi dolmuş Ocak 2025 dönemi ve öncesine ait 675 TL üzeri borcu olan aboneler ile taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin yarın kesileceği duyuruldu.

Açıklamada, abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.

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