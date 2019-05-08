Kıb-Tek: Abonelerin %69’u %15 indirim kazandı

Tüm gelişmiş ülkelerde elektrik enerji arzını sağlayan kurumlar sonsuz arz üreterek maliyetlerini ve satış fiyatlarını yükseltmek yerine arzı kontrol etmeye ve maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır.

Kıb-Tek tarihinde ilk olarak arz yönetimi konusunda adım atarak, uygulamaya koyduğumuz “3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi”yle arz kontrolü konusunda olumlu dönüşler sağlamış olduk.

Dövize endeksli ve ülkemizin öz kaynakları harcanarak elde ettiğimiz elektrik enerjisini daha verimli kullanmaya ve bununla hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine pozitif katkı sunmak için bu uygulamaya başladık ve veriler de başarılı olduğumuzu ortaya koydu.

3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’ne geçirilen konut türü abone sayısı 139 bin 443’dür. Bu abonelerin 129 bin 317’si Nisan ayında tüketim yaptı. Geriye kalan 10 bin 126’sı ise tüketim yapmadı.

Tüketimi olan 129 bin 317 konut abonesi üzerinden yapılan istatistikler ise şu şekilde;

Kullanılan elektrik enerjisinin 3’te 1’i en ucuz periyotta

3’lü tarifedeki “normal” saat diliminde enerjinin yüzde 43.4’ü, “yoğun” olarak adlandırılan ve pahalı olan saat diliminde ise yüzde 27.4’ü, “yoğun olmayan” olarak adlandırılan ve elektriğin en ucuz olduğu saatlerde ise enerjinin yüzde 29.2’si kullanıldı. Hiç kullanılmaz denilen ve elektriğin ucuz olduğu zamanda halkımız arz edilen toplam enerjinin yaklaşık 3’te birini tüketti. Bu da bizlere gösteriyor ki tüketimin homojenleşmesi ve saatlere yayılması artmıştır. Bunun olması ile ileriye dönük üretim yatırım ihtiyaçlarımız azalacak ve/veya ötelenerek uzun vadede elektrik üretim ihtiyaçlarından kaynaklı maliyetlerimiz azalmış olacaktır.

Abonelerin %65’i 3 zamanlı kontrol sizde tarifesini doğru kullandı

Nisan ayında tüketim yapan 129 bin 317 abonemizin yüzde 65’i yani 83 bin 762 kullanıcının üçlü tarifeyi lehine kullandığını, yani tek zamanlı tarifeyle kıyaslandığında, daha düşük fatura ödediğini görüyoruz. Abonelerimizin yüzde 28.5’i ise yani 37 bin 122 kullanıcının 3’lü tarifeyi kullanarak, tekli tarifeye göre negatif veya pozitif bir fark yaratamadığını görüyoruz. Abonelerimizin sadece %6,5’inin ise 3 zamanlı kontrol sizde tarifesinden olumsuz olarak etkilendiğini görüyoruz

Abonelerin %69’una %15 indirim

Diğer yandan 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’ni nasıl kullandığından bağımsız olarak %15 indirimden yararlanma durumuna bakacak olursak. Nisan ayında tüketim yapan konut abonelerimizin yüzde 69’una denk gelen 88 bin 699 tüketicinin 300 kilovat saatin altında tüketim yaparak, tüketim bedelleri üzerinden yüzde 15 indirim elde ettiğini görüyoruz. Bu uygulamamız ise düşük ve orta gelirli vatandaşlarımıza bir nebze olsun rahatlama getirmiştir.

14 bin 827 abone eski fiyatların altında elektrik kullandı

3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarife’mizi olumlu kullanan 83 bin 762 abonemizin 50 bin 444’ü yeni tarife sistemi ile zamdan neredeyse etkilenmediğini, 14 bin 827 abonemizin ise önceki zamsız fiyatların da altına indiğini görüyoruz. Bu veri de yeni tarife sisteminde kullanım saatlerine dikkat eden kullanıcılarımızın bırakın tasarruf yapmayı zamdan hiç etkilenmeyeceğini hatta zamsız fiyatların da altına düşebileceğini bizlere objektif olarak kanıtlayan bir başka veri olmuştur.

Gece oluşan yüksek pik (yüksek) kullanım düştü

Yeni tarife sistemi uygulanırken murat edilen en önemli hedefi gerçekleştirme konusunda elde edilen ilk veriler olumlu. Gece oluşan pik (yüksek) kullanımın, yaklaşık 12 megavat kadar düştüğünü görüyoruz. Bu da Kıb-Tek’in, dolayısı ile halkımızın faydasına olan bir gelişme. 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nin kullanıcılar tarafından desteklenmesi halinde gelecekteki yatırım ihtiyaçları biraz daha azalıp, ötelenebilecek bu da doğal olarak ülke ekonomisine fayda olarak dönecektir.