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Kıb-Tek açıkladı: Bazı bölgelerde kesinti

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KIB-TEK, Lefkoşa’ya bağlı bazı köylerde, İskele, Değirmenlik ve çevresindeki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kıb-Tek açıkladı: Bazı bölgelerde kesinti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa’ya bağlı bazı köylerde, İskele’de ve Değirmenlik ve çevresindeki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

 

LEFKOŞA’DA 1 SAATLİK KESİNTİ

Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılcak proje çalışması nedeniyle bugün 8.30 - 9.30 saatleri arasında Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesine elektrik verilemeyeceği belirtildi.

 

DEĞİRMENLİK VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Değirmenlik, Değirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar'a elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.30-15.00 saatleri arasında geçerli olacak.

 

İSKELE’NİN BAZI BÖLGELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

İskele’nin bazı bölgelerinde bugün yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, 10.00-14.00 saatleri arasındaki kesinti, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, su arıtma tesisleri, Bafra ve Thalassa Sitesi bölgelerinde olacak.

Kesinti, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacak.

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