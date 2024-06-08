Kıb-Tek açıkladı: Dönüşümlü kesintiler son buldu

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknecik Elektrik Santralinde meydana gelen arızadan dolayı yaşanan dönüşümlü elektrik kesintileri arızanın giderilmesi ile birlikte son bulmuş olup, sistemde elektrik akışı sağlanmıştır. Herhangi bir arıza meydana gelmediği müddetçe dönüşümlü kesinti yapılmayacaktır ve bölgesel meydana gelen arızalara Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları hızlı bir şekilde müdahale edecektir.

Gönyeli bölgesinde 5 farklı noktada yer altı kablolarında meydana gelen arızalardan dolayı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz arıza olan bölgelerde aralıksız çalışmalarını sürdürmekte olup, arızalar giderildikçe elektrik akımı peyderpey sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu