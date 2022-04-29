KIB-TEK açıkladı MART ayın indirimleri SMS gönderiliyor

İşte açıklama;

Değerli Tüketicilerimiz, Bazı medya kanallarında ve/veya sosyal medyada, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödenmediği konusunda yayınlar yapılmaktadır. Kıb-Tek çalışanlarının maaşları ödenmiş olup, ayni şekilde yakıt ödeme konusunda Kurumumuzun herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Kıb-Tek tarifeleri konusunda K.K.T.C Bakanlar Kurulu’nun Yasa gücünde kararname ile tarifelerde yapmış olduğu düzenleme abonelerimizin mart dönemi tüketim (Devre 04/2022) fatura hesaplarına indirim olarak uygulanmaya başlamıştır. Abonelerimize SMS ile yapılan indirimler bildirilmektedir.

Uygulama halen devam etmekte olduğundan SMS almayan abonelerimizin tedirginlik yaşamamalarını önemle bildirir, gerekli bilgiler Kıb-Tek çağrı merkezimizden alınabilmektedir.