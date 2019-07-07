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Kıb-Tek açıkladı, yangına helyum balonu neden oldu!

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Kıb-Tek açıkladı, yangına helyum balonu neden oldu!
Kıb-Tek açıkladı, yangına helyum balonu neden oldu!

İşte o açıklama;

Basında yer alan bilgilerin aksine Çukurova’daki yangının sebebi elektrik kablolarının kopması değil. Yangına, helyum balonu sebep oldu.

Yangın Sebebi Hatların Kopması Değil

Medyada kaynağı belli olmadan yayınlanan haberlerde yer alan “Elektrik kablolarının kopması sonucu yangın" ifadeleri ve benzeri ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır.

Çukurova bölgesinde önceki gece çıkan yangınla ilgili KIB-TEK mühendislerinin ve teknisyenlerinin yapmış oldukları inceleme neticesinde; yangının, kuvvetle muhtemel foil türü iletken bir malzemeden yapılmış helyum balonu olarak tabir edilen uçan balon veya uçurtma benzeri bir cismin elektrik kablolarına çarpması sonucu ortaya çıkan kıvılcımlar neticesinde meydana geldiği saptanmıştır. Olay sırasında hatlar üzerinde ekiplerimiz tarafından yapılan incelemede söz konusu cismin kalıntıları bulunmuştur. Çarpma sonucu, iletken mazemenin etkisi ile elektrik hatları kısa devre olmuş ve buna bağlı olarak şebeke koruma ekipmanları çalışarak ilgili hattı devre dışı bırakmıştır.

Bahsi geçen bölgede elektrik kablolarında kopma veya defermasyon yangından önce de yangından sonra da olmamıştır. Yangının söndürülmesinden sonra da KIB-TEK ekiplerince hattın enerjilenmesi suretiyle bölgeye yeniden elektrik verilmiştir.

Tekrar hatırlatmak isteriz ki KIB-TEK hatlarında herhangi bir kopma ve bunun neticesinde yangın meydana gelmemiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

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