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KIB-TEK af çıkardı... İşte detaylar...

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) alacaklarının tahsili konusunda yürürlüğe giren yasa gücünde kararname doğrultusunda başvuruların 13 Mart tarihine kadar kurum şubelerinden yapılabileceği bildirildi.
KIB-TEK af çıkardı... İşte detaylar...

Kurumdan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak 12 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 2/2023 sayılı “ Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile ilgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararnameye” başvurabileceklerle ilgili bilgi verildi.

Bu çerçevede kararname kuruma ödenmemiş ve birikmiş borcu olan tüketiciler, proje maliyetlerinden kaynaklanan mukaveleli ödenmeyen borçları kapsıyor.

Kurum kaynaklı hatalı faturalama işlemlerinden (yanlış çarpan değeri girme ve/veya fazla kWs okumadan kaynaklanan) oluşan ihtilaflı hesaplar ve geçmişte uygulanan af yasalarından faydalanıp ödeme taahhüdünü yerine getiremeyen tüketiciler mevcut sözleşmelerini iptal ettirip tekrar başvurma hakkına sahip olacak.

Geçmişte ödenmemiş borçlar nedeniyle kurum tarafından hukuka havale edilen hesaplar için, gerek dava süreci süren, gerekse hüküm alınmış tüm hesaplar için kararname  kuralları kapsamında tekrar yararlanma hakkı olacak.

Yasa Gücünde Kararnameden özel ve tüzel tüm tüketiciler faydalanabilecek. Başvurular 13 Mart  tarihine kadar tüm KIB-TEK şubelerinden yapılabilecek.

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