Kıb-Tek Akaryakıt İhalesinde Teklifler Açıklandı

7 firmanın katıldığı ihalede 1 şirketin katılımı geçersiz sayıldı. Geçersiz teklifin Flex İnvestment Ltd olduğu, geçersiz olma sebebi hiçbir formun doldurulmaması olarak açıklandı.
Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin bilir kişi ile birlikte en kısa sürede ihaleyi tamamlayacaklarını açıkladı.
İşte verilen teklifler:
Sideral: 58.28 Dolar
İç Kale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: 60 dolar
Hayati Özok: 38 dolar
SAO Ticaret: 99 Dolar
Sülem Sistem Elektrik Ltd.: 32.80 Dolar
Gulf Unker Petrol: 47 Dolar
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