  • BIST 2.874,21
  • Altın 1030.997
  • Dolar 17.9473
  • Euro 18.5545
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Kıb-Tek Akaryakıt İhalesinde Teklifler Açıklandı

» »
Kıb-Tek için 200,000 ±10% Metrik Ton Akaryakıt ( max %1 kükürt içerikli Fuel-Oil ) Temini ve Taşıma İhalesi’nde bugün Merkezi İhale Komisyonu teklifleri açıkladı
Kıb-Tek Akaryakıt İhalesinde Teklifler Açıklandı

7 firmanın katıldığı ihalede 1 şirketin katılımı geçersiz sayıldı. Geçersiz teklifin Flex İnvestment Ltd olduğu, geçersiz olma sebebi hiçbir formun doldurulmaması olarak açıklandı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin bilir kişi ile birlikte en kısa sürede ihaleyi tamamlayacaklarını açıkladı.

İşte verilen teklifler:

Sideral: 58.28 Dolar

İç Kale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: 60 dolar

Hayati Özok: 38 dolar

SAO Ticaret: 99 Dolar

Sülem Sistem Elektrik Ltd.: 32.80 Dolar

Gulf Unker Petrol: 47 Dolar

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürcafer’den İskele bölgesinin altyapısı için oluşturulan fonun önemine vurgu: “Bu bir ilk”11 Ağustos 2022 Perşembe 08:40
  • Tatar: Hedefimiz KKTC’yi tanınmış bir devlet olarak dünya sahnesine taşımak11 Ağustos 2022 Perşembe 08:20
  • Güngördü: “Siyasi partiler kadın adayları desteklerse yerel seçimler bir sıçrama noktası olabilir”11 Ağustos 2022 Perşembe 08:12
  • İskele’de bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak11 Ağustos 2022 Perşembe 08:04
  • Taner Ulutaş Yazdı11 Ağustos 2022 Perşembe 07:56
  • Mimarlar Odası’ndan Kaçak Saray tepkisi10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:27
  • Futbolcular Derneği: Bize en büyük ambargoyu kim uyguluyor?10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:21
  • Tosunoğlu: Birileri hükümette DP ve YDP’nin de olduğunu hatırlatmalı10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:16
  • Pedallar Erenköy’de döndü10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:04
  • Polis Uyardı: Telefonda sizi arayan dolandırıcılara itibar etmeyin10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti