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KIB-TEK Altyapı Çalışması Bilgilendirmesi

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KIB-TEK Altyapı Çalışması Bilgilendirmesi
KIB-TEK Altyapı Çalışması Bilgilendirmesi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından 28 Temmuz Pazar günü Taşkınköy bölgesindeki Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde elektrik altyapı çalışması gerçekleşecektir. Şht Kemal Ünal Caddesi’ne girişler trafik ışıkları yerine ışıklarına gelmeden önceki sokak olan Park Sokak’tan yapılabilecektir.

Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılacak çalışmalar tüm gün süreceğinden dolayı çalışmalar sürecinde bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur.

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