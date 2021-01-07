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KIB-TEK Batıdaki Bazı Köylerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapacak

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Ülkenin batısındaki Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları ile Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın yaklaşık 3 saat elektrik verilemeyeceği bildirildi.
KIB-TEK Batıdaki Bazı Köylerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapacak

Ülkenin batısındaki Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları ile Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın yaklaşık 3 saat elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada, “08 Ocak 2021 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.

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