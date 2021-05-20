KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu

Lefkoşa’nın bazı bölgeleri 6 saat boyunca elektriksiz Lefkoşa şebekesine bağlı bazı bölge ve tesislere bugün 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgelerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması tavsiyesinde bulunuldu.
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