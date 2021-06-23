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KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu

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Girne’de bugün iki bölgede elektrik kesintisi olacak.
KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu

Girne’de bugün iki bölgede elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle, bugün  11:00 ile 14:00 saatleri arasında, Ahmet Aksu Sokak, Karaoğlanoğlu Benzinciliğinin Kuzey kısmı ve Özyalçın Sitesi bölgelerine; 09:00 ile yaklaşık 12:00 arasında da Şht Bayar Piskobulu Sokak, Şht Temel Şimşir Sokak, Dağ Yolu Sokak ve Papatya Sokak’a elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün ayrıca Mağusa’da da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.00 – 12.00 saatleri arasında, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, eski Lefkoşa yolunda; Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi. 

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