KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘ndan (Kıb-tek) yapılan açıklamaya göre, bugün Girne‘nin bazı bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘ndan (Kıb-tek) yapılan açıklamaya göre, bugün Girne‘nin bazı bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek

Şebekede elektrik varmış gibi davranın

Açıklamaya göre, bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Alsancak Mulla Bağdaş Caddesi’ne elektrik verilemeyecek.

Kıb-tek, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği ihtimaline karşın da vatandaşların şebekede her an elektrik varmış gibi davranmasını önemle rica etti.

Kurum, “Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” dedi.