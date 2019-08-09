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KIB-TEK “Bir Tıkla” fatura ödeme uygulamasının başladığını açıkladı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), devreye koyduğu yeni uygulama ile elektrik faturalarının ödenmesini daha da kolaylaştırdı.
KIB-TEK “Bir Tıkla” fatura ödeme uygulamasının başladığını açıkladı

Kurumdan yapılan açıklamada, hem mail yolu ile gönderilen faturalarda hem de cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alan ödeme linkine tıklayan tüketicilerin, artık doğrudan ödeme yapılacak sayfaya ulaşıp, kredi kartı ile kolayca ödeme yapılabilecekleri bildirildi. 

Açıklamaya göre, yeni ödeme kanalı ile,  Türkçe,  İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde işlem yapılabiliyor. Dileyen tüketiciler, internet üzerinden faturaode.kibtek.com web adresini kullanarak KIB-TEK’e ait ödeme sayfasına ulaşıp *00 ile başlayan abone hesap numarasnı girmek suretiyle kredi kartı ile ödeme de yapabilecekler.

Halen devrede olan bir diğer ödeme kanalı KIBTEK Mobile uygulaması ile sadece abonenin kendisi ödeme yapabilmekteyken bu yeni uygulama ile *00 ile başlayan abone hesap numarası bilgisine sahip herkes ödemeyi gerçekleştirebilecek. Bu da özellikle sayacı kendi adına olmayan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

Açıklamada KIB-TEK’in değişen ve gelişen dünyada çağa ayak uyduracak uygulamaları takip etmeye, geliştirmeye ve halkın hizmetine sunmaya var gücüyle devam edeceği ifade edildi. 

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