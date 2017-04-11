Kıb-Tek Bölge Amirliği, halkın tedbirli olmasını istedi

Yapılan açıklamada, kesintisinin proje çalışmaları sebebiyle gerçekleşeceği bildirildi.

Proje çalışmaları nedeniyle bugün Gazimağusa Sulu Çember-Gülseren arası, Karakol, Harika Mahallesi, Maksim ve Derinya bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Sulu Çember-Gülseren arası ile Karakol bölgesindeki elektrik kesintisi 09:00 ile 13:00 saatleri arasında; Harika Mahallesi, Maksim ve Derinya bölgesindeki kesinti ise 12:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik varmış gibi tedbirli olmaları istendi.