Kıb-Tek Bölge Amirliği, halkın tedbirli olmasını istedi

Proje çalışmaları nedeniyle bugün Gazimağusa Sulu Çember-Gülseren arası, Karakol, Harika Mahallesi, Maksim ve Derinya bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Sulu Çember-Gülseren arası ile Karakol bölgesindeki elektrik kesintisi 09:00 ile 13:00 saatleri arasında; Harika Mahallesi, Maksim ve Derinya bölgesindeki kesinti ise 12:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Açıklamada elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik varmış gibi tedbirli olmaları istendi.
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