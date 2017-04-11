 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.287
  • Altın 150,444
  • Dolar 3,7240
  • Euro 3,9503
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSon Dakika Haberi... Diyarbakır'da patlama oldu...

Kıb-Tek Bölge Amirliği, halkın tedbirli olmasını istedi

» »
Kıb-Tek Bölge Amirliği, halkın tedbirli olmasını istedi
Yapılan açıklamada, kesintisinin proje çalışmaları sebebiyle gerçekleşeceği bildirildi.

Proje çalışmaları nedeniyle bugün Gazimağusa Sulu Çember-Gülseren arası, Karakol, Harika Mahallesi, Maksim ve Derinya bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Sulu Çember-Gülseren arası ile Karakol bölgesindeki elektrik kesintisi 09:00 ile 13:00 saatleri arasında; Harika Mahallesi, Maksim ve Derinya bölgesindeki kesinti ise 12:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik varmış gibi tedbirli olmaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!11 Nisan 2017 Salı 08:53
  • 13 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı10 Nisan 2017 Pazartesi 19:50
  • KTAMS'ın grevi sona erdi10 Nisan 2017 Pazartesi 17:05
  • Bıçaklı: "Bir büfe işini çözemedin, KIB-TEK’in sorunlarını nasıl çözeceksin?”10 Nisan 2017 Pazartesi 15:45
  • KTAMS: “Görüşme tarihi verilinceye kadar görüşme masasını terk etmeyeceğiz”10 Nisan 2017 Pazartesi 14:51
  • Erhürman: “yeniden halkımız için, gelecek için yollara düşme zamanı”10 Nisan 2017 Pazartesi 14:48
  • Değirmenlik'te feci kaza: "13 yaşındaki" motosiklet sürücüsü, otobüse çarptı!10 Nisan 2017 Pazartesi 13:40
  • Şahali: "Konuşmalarıma Başbakan cevap versin"10 Nisan 2017 Pazartesi 13:18
  • Bu bölgelere 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek10 Nisan 2017 Pazartesi 12:50
  • Çiftçiler Birliği, Narenciye Üreticileri Birliklerini ziyaret etti10 Nisan 2017 Pazartesi 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti