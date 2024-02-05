KIB-TEK, borcu olan abonelerinin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu

KIB-TEK, son ödeme tarihi dolmuş (Ocak 2024 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş 675 TL ve üzeri faturası olan hesaplar ile KIB-TEK ile taksit sözleşmesi yapmış ancak taksit geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin 06 Şubat Salı günü kesileceğ