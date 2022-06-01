KIB-TEK: Ülke geneli dönüşümlü kesinti yapılacak. Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor. KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIB-TEK: Ülke geneli dönüşümlü kesinti yapılacak. Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor. KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.